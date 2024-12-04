Сенатор рассказала, стоит ли ожидать повышения студенческих стипендий в 2025 году

«В 2025 году государственные академические стипендии студентов федеральных учреждений профессионального образования, аспирантов, ассистентов-стажеров и ординаторов проиндексируют на 4,5%. Кроме того, в 2026 году стипендии повысят на 4%, а в 2027 году — еще на 4%», — уточнила она.
Сенатор объяснила, что рассматриваются базовые значения стипендий, однако в каждом регионе или университете размер выплат может варьироваться. По словам сенатора, каждый регион или университет имеет право на индивидуальные решения по этому вопросу. Епифанова подчеркнула, что стипендии для студентов, проходящих обучение по целевому направлению, определяются организацией-направителем и должны быть зафиксированы в договоре с образовательным учреждением.
Сенатор обратила внимание на возможность деления выплат на академические и социальные стипендии. Она отметила, что студенты, успешно обучающиеся без оценок ниже «четверки» и без задолженностей, могут рассчитывать на повышенные академические стипендии. В то же время, как пояснила Епифанова, социальная стипендия предназначена для поддержки социально незащищенных групп, таких как сироты, инвалиды, малоимущие или студенты из многодетных семей.
«Помимо академических и социальных, есть стипендии президента РФ и правительства РФ, именные стипендии, региональные стипендии, стипендии работающего студента. Для получения любого вида стипендии необходимо своевременно подтверждать соответствие заявленным критериям. Важно помнить, что студент имеет право претендовать одновременно на несколько выплат», — подытожила сенатор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».