Сенатор рассказала, стоит ли ожидать повышения студенческих стипендий в 2025 году

Сенатор обратила внимание на возможность деления выплат на академические и социальные стипендии. Она отметила, что студенты, успешно обучающиеся без оценок ниже «четверки» и без задолженностей, могут рассчитывать на повышенные академические стипендии. В то же время, как пояснила Епифанова, социальная стипендия предназначена для поддержки социально незащищенных групп, таких как сироты, инвалиды, малоимущие или студенты из многодетных семей.