Россияне собираются тратить средства с депозитов на недвижимость

Лидером по доле респондентов, планирующих приобрести жилье, стала Тюменская область (включая ЯНАО и ХМАО) с показателем 88%. Высокий интерес к недвижимости также наблюдается в Амурской области (86%). Заметно много респондентов из Магаданской области (84%) планируют потратить средства на жилье. Это может быть связано с потребностями населения в улучшении жилищных условий, особенно в Магаданской области, где доходы высокие, а новостроек практически нет. В то же время даже в регионах с наименьшим процентом желающих вложить средства в недвижимость, таких как Хабаровский край (72%), это направление все равно остается преобладающим.