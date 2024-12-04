Россиянам рассказали, в чем выгода получения зарплаты цифровыми рублями

«Упрощение заключается в том, что транзакции с цифровыми рублями будут доступны через любое банковское приложение без комиссий за платежи. Второе преимущество — работа без интернета: операции будут возможны даже при отсутствии связи благодаря блокчейн-технологии. Третий плюс — безопасность: хранение средств на платформе Центробанка защищает от рисков в банках. На данный момент я получаю зарплату на карту, но попробую цифровые рубли. Это удобно для работы в удаленных регионах, где нет связи или в самолетах и поездах для оплаты товаров или услуг. Буду использовать, когда будет все полностью технологически проработано», — отметил экономист.