Reuters: падение спроса на нефть в Китае нанесет урон всей отрасли

Аналитики российского банка ВТБ считают, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет на 10%, а нефти — на 4%, при этом в Китае оно вырастет приблизительно на 30%, а в Европе — снизится более чем на 12%. По прогнозу банка, потребление газа в Китае в 2030 году вырастет по сравнению с 2023 годом на треть — до 521 млрд куб. м, в Индии — на 52%, до 97 млрд куб. м. В Европе потребление газа упадет на 12,5% — до 407 млрд куб. м, при этом спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.