Reuters: падение спроса на нефть в Китае нанесет урон всей отрасли

«Остальные страны компенсируют падение спроса [в Китае], но поступающие данные таковы, что это не компенсирует замедление [потребления], которое мы наблюдаем в Китае. Если КНР не продолжит расти своими историческими темпами, то очень маловероятно, что мир сможет расти историческими темпами», — передает агентство слова главного стратега по сырьевым товарам одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley Мартейна Ратса. Ожидается, что спрос на нефть в Китае достигнет своего максимума уже в следующем году, после чего начнет снижаться, пишет Reuters.
Бензин и дизель «отмирают», поскольку спрос на электромобили растет «удивительно быстрыми темпами», сообщил агентству источник из нефтеперерабатывающей отрасли КНР. При этом саму нефть «все больше заменяет сжиженный природный газ», добавил собеседник Reuters.
Аналитики российского банка ВТБ считают, что потребление газа в мире к 2030 году вырастет на 10%, а нефти — на 4%, при этом в Китае оно вырастет приблизительно на 30%, а в Европе — снизится более чем на 12%. По прогнозу банка, потребление газа в Китае в 2030 году вырастет по сравнению с 2023 годом на треть — до 521 млрд куб. м, в Индии — на 52%, до 97 млрд куб. м. В Европе потребление газа упадет на 12,5% — до 407 млрд куб. м, при этом спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.
В это же время аналитики ВТБ полагают, что в 2025 году мировое потребление нефти может вырасти на 1% и составить 104 млн баррелей в сутки (б/с), а к 2030 году прогнозируют рост спроса на 4%, до 108 млн б/с, за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6%, до 17,5 млн б/с) и Индии (+24%, до 6,95 млн б/с). Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным.