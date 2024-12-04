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Reuters: отказ Китая от нефти будет шоком для отрасли из-за отсутствия замены

Китай, крупнейший покупатель сырой нефти в мире, больше не будет играть ключевую роль в росте спроса на топливо из-за перехода населения страны к использованию электромобилей. Таким мнением с Reuters поделились опрошенные агентством аналитики.

Источник: Reuters

Согласно их прогнозам, импорт нефти в Китай достигнет пика в следующем году, после чего спрос начнет падать. Это, в свою очередь, положит конец многолетнему периоду, в течение которого КНР была основным драйвером роста потребления нефти.

В материале говорится, что быстрый переход Китая к электромобилям удивил как производителей нефти, так и инвесторов. Китайский спрос составляет 41% годового прироста мирового потребления нефти, что сейчас делает его фактически невосполнимым на глобальном рынке.

Вчера, 3 декабря, источники Reuters заявили, что премии на российскую дальневосточную нефть ESPO Blend увеличились до $1,5 за баррель к эталону ICE Brent и достигли самого высокого с 2022 года показателя.

Спрос на ESPO Blend растет на фоне закупок китайскими независимыми нефтеперерабатывающими заводами, которые получили новый пакет квот на импорт. Премии на российскую нефть также увеличиваются в связи с подорожанием иранской нефти. Консалтинговая фирма Vortexa обратила внимание, что китайские государственные нефтекомпании увеличили закупку сырья в конце года для накопления запасов.