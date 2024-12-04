Решетников: снижение кредитования приведет к охлаждению экономики

«Меры Банка России работают, и нам очень важно проводить совместную политику, в том числе обсуждение объема новых льготных программ, в том числе которые субсидируются правительством, — сказал он. — Правительство со своей стороны делает максимум и для расширения экономики предложения, и для того, чтобы помочь ЦБ выполнить совместную задачу и быстрее перейти к смягчению ДКП, потому что чрезмерные ограничения доступности кредита могут привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости, охлаждению. Есть риски, что охлаждение экономики будет в масштабах, не совместимых с нашими целями».