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Решетников: МЭР оценивает потенциал роста экономики выше ЦБ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития оценивает потенциал роста экономики РФ выше, чем ЦБ, поскольку видит ее гибкость и высокую адаптивность к меняющимся условиям. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о потенциале роста, то мы, действительно, наверное, оцениваем его чуть выше, чем Центральный банк. Это наша традиционная дискуссия, потому что наша экономика показала и адаптивность, и гибкость, и способность развиваться последние три года. Два года мы развиваемся точно в условиях очень низкой безработицы. Это значит, что наш рынок, который мы еще отдельно обсудим, гибче», — сказал Решетников.

Минэкономразвития ожидает роста российской экономики на 2,5% в 2025 году, ЦБ — замедления роста до 0,5−1,5%.