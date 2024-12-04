Решетников: МЭР оценивает потенциал роста экономики выше ЦБ

«Если говорить о потенциале роста, то мы, действительно, наверное, оцениваем его чуть выше, чем Центральный банк. Это наша традиционная дискуссия, потому что наша экономика показала и адаптивность, и гибкость, и способность развиваться последние три года. Два года мы развиваемся точно в условиях очень низкой безработицы. Это значит, что наш рынок, который мы еще отдельно обсудим, гибче», — сказал Решетников.