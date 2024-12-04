Путин заявил о крахе плана Запада по экономическому поражению России

По итогам этого года экономика России может вырасти на 3,9%, заявил президент на совещании с правительством в конце октября. По его словам, динамика роста ВВП в третьем квартале «несколько замедлилась», но «экономика России продолжает тем не менее расти». Всемирный банк в октябре в третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России. В организации ожидают, что он составит 3,2% (в июне был 2,9%, апреле — 2,2%, в январе — 1,3%). Международный валютный фонд (МВФ) в свою очередь ожидает рост ВВП России на 3,6%.