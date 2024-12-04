Путин заявил о крахе плана Запада по экономическому поражению России

Страны Запада хотели нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом направлении, но потерпели крах, заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию ведет РБК.
«Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что [странами Запада] была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом направлении. Кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», — сказал президент.
Он подчеркнул, что Россия сегодня входит в число глобальных лидеров по инвестклимату, причем по качеству госуслуг она опередила все страны. Вместе с тем, по его словам, консолидированный бюджет России за десять месяцев 2024 года был исполнен с профицитом в размере порядка 2,5 трлн руб., а расходы составили менее 35% ВВП. «Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику», — добавил Путин.
Путин еще в январе заявил, что Россия обошла всю Европу по показателю ВВП по паритету покупательной способности. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — заявил он тогда.
По итогам этого года экономика России может вырасти на 3,9%, заявил президент на совещании с правительством в конце октября. По его словам, динамика роста ВВП в третьем квартале «несколько замедлилась», но «экономика России продолжает тем не менее расти». Всемирный банк в октябре в третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России. В организации ожидают, что он составит 3,2% (в июне был 2,9%, апреле — 2,2%, в январе — 1,3%). Международный валютный фонд (МВФ) в свою очередь ожидает рост ВВП России на 3,6%.