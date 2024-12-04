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Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

Инфляция в России остается на достаточно высоком уровне, ее необходимо сдерживать. Для достижения позитивных результатов нужна координация действий кабмина и ЦБ. Об этом российский президент заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании. Напомню, что поручение на этот счет уже давалось, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям» — добавил глава государства.

«Нужно правильно, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России», — подчеркнул президент.

Главным ответом на инфляционный вызов президент России назвал рост предложения товаров и услуг.

«Ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение мощностей своего производства, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития», — считает он.

По утверждению Путина, несмотря на сложные обстоятельства, властям удается эффективно управлять государственными расходами. Он подчеркнул, что с января по октябрь 2024 года консолидированный бюджет РФ и внебюджетные фонды достигли профицита около 2,5 трлн рублей. Расходы же составили менее 35% от ВВП, что сравнимо с показателями 2021 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».