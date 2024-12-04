Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

«Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании. Напомню, что поручение на этот счет уже давалось, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям» — добавил глава государства.
«Нужно правильно, с умом использовать все инструменты экономической политики в борьбе с инфляцией, не допускать при этом структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов в доходах граждан и сокращения доходной базы регионов России», — подчеркнул президент.
Главным ответом на инфляционный вызов президент России назвал рост предложения товаров и услуг.
«Ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение мощностей своего производства, вкладывается в стройку, в покупку оборудования, в проекты развития», — считает он.
По утверждению Путина, несмотря на сложные обстоятельства, властям удается эффективно управлять государственными расходами. Он подчеркнул, что с января по октябрь 2024 года консолидированный бюджет РФ и внебюджетные фонды достигли профицита около 2,5 трлн рублей. Расходы же составили менее 35% от ВВП, что сравнимо с показателями 2021 года.
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