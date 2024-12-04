Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России

«Правительству совместно с Центральным банком необходимо подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. В том числе нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компании. Напомню, что поручение на этот счет уже давалось, нужно активизировать, усилить работу по этим направлениям» — добавил глава государства.