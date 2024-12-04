«Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения денежно-кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли и секторы экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи и достигать национальных целей развития», — сказал он на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Путин призвал не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал отслеживать динамику и не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы России.