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Путин призвал не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал отслеживать динамику и не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы России.

Источник: Freepik

«Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения денежно-кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли и секторы экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи и достигать национальных целей развития», — сказал он на форуме ВТБ «Россия зовет!».