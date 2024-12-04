Путин похвалил правительство и ЦБ за сбалансированную политику госрасходов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» похвалил правительство и Банк России (Центральный банк, ЦБ) за сбалансированную политику в отношении государственных расходов.
Он отметил, что за период с января по октябрь 2024 года профицит консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов составил около 2,5 трлн рублей, при этом расходы составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года.
«Это говорит о том, что правительство и Центральный банк проводят очень сбалансированную политику», — указал глава государства.