Путин назвал РФ одной из стран с наилучшим инвестиционным климатом в мире

«…Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг, Россия, безусловно, опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий и управление недвижимостью уверенно занимает второе место», подчеркнул он.
Как напомнил глава государства, после ухода Всемирного банка из России оценку инвестиционного климата стало проводить Агентство стратегических инициатив. Эксперты учли свыше 800 критериев, включая открытие новых предприятий и разрешение вопросов с неплатежеспособностью.
«Конечно, ряд направлений [в России] требует и дополнительных усилий со стороны правительства, регионов и вообще делового сообщества, в контакте с которым правительство постоянно находится. Имею в виду развитие трудовых отношений, упрощение правил международной торговли, подключение к инженерной инфраструктуре. Многое сделано в этом смысле, но есть над чем работать, и некоторые другие вопросы требуют особого внимания с нашей стороны. Уверен, коллеги организуют системную работу и в контакте с бизнесом добьются существенного прогресса в ближайшее время», — сказал президент России.
По словам Путина, партнеры России по союзу БРИКС в общем поддержали идею создания инвестиционной платформы для объединения, подчеркнув, что она обладает значительным потенциалом.
«Лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнерами, продвигать интеграционные проекты, получать выгоду от сопряжения экономических потенциалов наших стран. В том числе имею в виду работу над инвестиционной платформой, которую мы ведем сейчас с коллегами по БРИКС, начинаем, во всяком случае, эту работу. В целом все наши коллеги согласились с тем, что это интересная, полезная для всех работа и имеющая хорошие перспективы», — уточнил лидер РФ, пояснив, что инвестплатформа может стать инструментом поддержки экономик участников БРИКС.
«Опережающее развитие информационных технологий, которое демонстрирует Россия, наши передовые решения в финансовой сфере станут весомым вкладом в развитие этой платформы, фактором ее успеха», — считает президент.
«Конечно же, мы приглашаем инвесторов и из дружественных стран на наш фондовый рынок. Как уже не раз говорил, Россия — это часть глобальной экономики. И мы приветствуем встречные потоки капитала», — подчеркнул Путин.
Глава государства также обратил внимание, что «мы делаем акцент именно на внутренние источники финансирования, чтобы наши граждане, розничные инвесторы имели возможность вложить свои средства и заработать внутри страны. Такие вложения, их доходность были бы не менее привлекательными, чем открытие банковских депозитов».
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