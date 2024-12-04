Путин назвал РФ одной из стран с наилучшим инвестиционным климатом в мире

«Лидерские позиции России в финансовых технологиях позволяют нам гибко выстраивать отношения с зарубежными партнерами, продвигать интеграционные проекты, получать выгоду от сопряжения экономических потенциалов наших стран. В том числе имею в виду работу над инвестиционной платформой, которую мы ведем сейчас с коллегами по БРИКС, начинаем, во всяком случае, эту работу. В целом все наши коллеги согласились с тем, что это интересная, полезная для всех работа и имеющая хорошие перспективы», — уточнил лидер РФ, пояснив, что инвестплатформа может стать инструментом поддержки экономик участников БРИКС.