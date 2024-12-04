Орешкин: экономическая политика РФ всегда проводилась для долгосрочного развития

«Экономическая политика, которая проводится в России, она никогда не проводилась, исходя из каких-то сиюминутных задач, это всегда долгосрочные задачи развития страны. Это означает, что любая политика экономическая, которая проводится: и бюджетная, и структурная, и кредитная, должна быть нацелена именно на долгосрочное развитие нашей страны», — сказал Орешкин.