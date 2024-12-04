Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека

«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. А мы с правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики», — сказала она.