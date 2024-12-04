Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой больного человека

«При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. А мы с правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики», — сказала она.
По словам Набиуллиной, ЦБ совместно с правительством работает над тем, чтобы рост экономики был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала. Она также выразила уверенность, что потенциал экономики будет расти в 2025 году.
Кроме того, в 2025 году продолжится «тормозной путь» возвращения инфляции в РФ к цели. Он даже «прихватит» 2026 год, отметила глава регулятора.
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