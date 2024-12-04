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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки 20 декабря

Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в декабре, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — сказала она.

Глава ЦБ назвала ключевую ставку мощным инструментом для борьбы с инфляцией. По ее словам, при остальных факторах, большинство из которых были проинфляционными, ставка помогла предотвратить вхождение в инфляционную спираль.

«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — добавила Набиуллина.

Кроме того, отметила она, регулятор, обсуждая ключевую ставку, примет во внимание планы банков по кредитованию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».