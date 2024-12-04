Набиуллина допустила повышение ключевой ставки 20 декабря

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — сказала она.
Глава ЦБ назвала ключевую ставку мощным инструментом для борьбы с инфляцией. По ее словам, при остальных факторах, большинство из которых были проинфляционными, ставка помогла предотвратить вхождение в инфляционную спираль.
«На мой взгляд, нет в запасе времени, нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой», — добавила Набиуллина.
Кроме того, отметила она, регулятор, обсуждая ключевую ставку, примет во внимание планы банков по кредитованию.
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