Москвичам с 1 января 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 5,5%

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 5,5%, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин», — отмечается в сообщении.
На 5,5% вырастут:
- единовременные и ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям,
- детям и родителям погибших военнослужащих,
- семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства,
- студенческим семьям,
- детям-сиротам,
- детям, оставшимся без попечения родителей,
- усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям.
«Помимо этого, увеличат выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям», — перечисляется в сообщении.
Будут проиндексированы выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан.
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