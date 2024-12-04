Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам с 1 января 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 5,5%

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении соцвыплат москвичам. В частности, минимальный размер пенсии в городе составит 25 850 рублей.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 5,5%, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин», — отмечается в сообщении.

На 5,5% вырастут:

  • единовременные и ежемесячные социальные выплаты многодетным семьям,
  • детям и родителям погибших военнослужащих,
  • семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства,
  • студенческим семьям,
  • детям-сиротам,
  • детям, оставшимся без попечения родителей,
  • усыновителям, опекунам (попечителям) и приемным семьям.

«Помимо этого, увеличат выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, детям войны, героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям», — перечисляется в сообщении.

Будут проиндексированы выплаты юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше и другим льготным категориям горожан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»