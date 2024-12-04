Москвичам с 1 января 2025 года проиндексируют социальные выплаты на 5,5%

«С 1 января 2025 года социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5%. Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин», — отмечается в сообщении.