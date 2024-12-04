Минфин РФ ожидает 96 млрд рублей нефтегазовых допдоходов бюджета в декабре

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2024 года в размере 95,9 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2024 года составило 18,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении.