Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд рублей

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 114,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.», — сообщил Минфин.