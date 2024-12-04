Минфин направит на покупку валюты и золота 114,4 млрд рублей

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 114,4 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,4 млрд руб.», — сообщил Минфин.
Отмечается, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года.
«Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», — указали в Минфине.
С 7 ноября по 5 декабря Минфин РФ планировал направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 87,5 млрд руб. Ежедневный объем операций составлял в эквиваленте 4,2 млрд рублей.