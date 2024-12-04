Минфин и МЭР предложат кабмину унифицировать параметры субсидирования

«Мы с [главой Минэкономразвития] Максимом Геннадьевичем [Решетниковым] здесь будем предлагать правительству унифицировать все субсидируемые программы. Вы знаете, много ведомств поддерживают свои секторы экономики. И каждое из ведомств, значит, изобретает свой порядок субсидирования. На наш взгляд, это должно быть все-таки систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования. Поэтому мы с Министерством экономики здесь предложение сформулировали», — сказал Силуанов.