Каким будет курс рубля 5 декабря 2024: прогноз эксперта

Покупателей сдерживали сигналы ЦБ, укрепление рубля, напряженный геополитический фон. Позитивом выступил рост цен на нефть. К концу дня продажи усилились.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании регулятора, подчеркнув при этом, что данное решение не предопределено.
Статистика дня вышла неоднозначной — ноябрьский индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin не добрал 1 пункт до прогноза, но остался в зоне роста (выше 50 п.), соответствующий показатель в еврозоне оказался лучше ожиданий, но немного не дотянул до 50 п. Число американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе (от ADP), увеличилось в ноябре на 146 тыс., что ощутимо меньше прогноза (166 тысяч). Более полную картину представит пятничный отчет по рынку труда США за месяц.
Событие завтрашнего дня на внешнем контуре — встреча ОПЕК+. Судя по данным Reuters, организация намерена отложить свои планы по восстановлению добычи сразу до конца I квартала 2025 г. Это может дать поддержку нефтяных ценам. Из статистики обратим внимание на сальдо торгового баланса США.
На российском рынке последний день с дивидендом будут торговаться акции ВУШ Холдинга. На динамику индекса Мосбиржи могут повлиять выходящие сегодня недельные данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз на 5 декабря- 2485−2585 п.
Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 14,15−14,75, по доллару — 102−106. Рубль приходит в себя, по мере того как урегулируются сложности с трансграничным движением валюты, вызванные последними санкциями. Курсы валют опускаются к экономически более обоснованным и комфортным значениям. К концу года юань может отступить ниже 14, доллар — под 100. Сдерживается восстановление рубля острой геополитикой, сезонным повышением потребительской активности и характерным для завершения года всплеском бюджетных расходов. Индекс доллара DXY продолжает курсировать недалеко от годовых максимумов. Ближайшим событием, способным оказать влияние на глобальные позиции американской валюты, будет пятничная публикация ноябрьского отчета по рынку труда США.
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