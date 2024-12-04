Каким будет курс рубля 5 декабря 2024: прогноз эксперта

Прогноз до конца недели по биржевому курсу юаня — 14,15−14,75, по доллару — 102−106. Рубль приходит в себя, по мере того как урегулируются сложности с трансграничным движением валюты, вызванные последними санкциями. Курсы валют опускаются к экономически более обоснованным и комфортным значениям. К концу года юань может отступить ниже 14, доллар — под 100. Сдерживается восстановление рубля острой геополитикой, сезонным повышением потребительской активности и характерным для завершения года всплеском бюджетных расходов. Индекс доллара DXY продолжает курсировать недалеко от годовых максимумов. Ближайшим событием, способным оказать влияние на глобальные позиции американской валюты, будет пятничная публикация ноябрьского отчета по рынку труда США.