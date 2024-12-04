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Официальный курс доллара на 5 декабря 2024 года: актуальные данные ЦБ РФ

Банк России обозначил официальные курсы валют на 5 декабря 2024 года, понизив курс доллара и евро.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, курс доллара снизился с 106,1878 рубля до 104,2361 рубля. Курс евро составил 110,2041 рубля против 112,02 рубля днем ранее. Таким образом, ЦБ понизил официальные курсы европейской и американской валют примерно на 2 рубля.

Курс китайского юаня регулятор также понизил, до 14,2565 рубля с 14,5545 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».