Официальный курс доллара на 5 декабря 2024 года: актуальные данные ЦБ РФ

Так, курс доллара снизился с 106,1878 рубля до 104,2361 рубля. Курс евро составил 110,2041 рубля против 112,02 рубля днем ранее. Таким образом, ЦБ понизил официальные курсы европейской и американской валют примерно на 2 рубля.
Курс китайского юаня регулятор также понизил, до 14,2565 рубля с 14,5545 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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