Куриные яйца в России за неделю подорожали на 1,3%

Также за этот период увеличились цены на мясо кур и масло подсолнечное — на 1,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,9%, рыбу мороженую и творог — на 0,8%, молоко — на 0,7%, сметану — на 0,6%, муку пшеничную и пшено — на 0,5%, соль поваренную — на 0,4%, говядину, баранину, маргарин, хлеб и печенье — на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) — на 0,2%, свинину, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия, вермишель и водку — на 0,1%.