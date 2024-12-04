Количество частных инвесторов на Мосбирже в ноябре выросло на полмиллиона

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 33,7 тыс., до 5,92 млн. Торговый оборот на счетах ИИС увеличился на 30% в годовом выражении, до 265,3 млрд руб. В его структуре 66% — сделки с акциями, 11% — с облигациями, 23% — с паями фондов. Лидировали по количеству открытых ИИС Москва (591,2 тыс.), Подмосковье (350,2 тыс.) и Санкт-Петербург (286,5 тыс.).