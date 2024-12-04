Россиянам рассказали, сколько зарабатывает Дед Мороз

В список востребованных профессий для заработка в период зимних праздников также входят упаковщики, фасовщики и комплектовщики подарков. Их средний доход составляет от 80 000 до 250 000 рублей. Как отметила Чукина, зарплата этих специалистов зависит от опыта работы, обязанностей, количества отработанных часов или смен и уровня компании. По словам эксперта, в обязанности сборщиков входит не только сборка товаров по списку и их упаковка, но и контроль качества работы, чтобы все было выполнено правильно, быстро и аккуратно.