Россиянам рассказали, сколько зарабатывает Дед Мороз

По словам Чукиной, чаще всего актеров и аниматоров берут на работу ивент-агентства, учебные заведения, отели и частные заказчики.
«Сумма заработка зависит от количества отработанных часов и количества заказов. Актеру предоставляются костюмы и машина с водителем. В его основную работу входит: приезд к клиентам на дом, проведение праздничной программы и поздравление детей. Если речь идет о подработке Снегурочкой, ее доход значительно меньше, чем у Деда Мороза — от 70 тыс. до 90 тыс. рублей. Основной заработок главных новогодних персонажей зависит от корпоративов и утренников», — уточнила эксперт.
В список востребованных профессий для заработка в период зимних праздников также входят упаковщики, фасовщики и комплектовщики подарков. Их средний доход составляет от 80 000 до 250 000 рублей. Как отметила Чукина, зарплата этих специалистов зависит от опыта работы, обязанностей, количества отработанных часов или смен и уровня компании. По словам эксперта, в обязанности сборщиков входит не только сборка товаров по списку и их упаковка, но и контроль качества работы, чтобы все было выполнено правильно, быстро и аккуратно.
Чукина также упомянула, что одной из популярных профессий для заработка в преддверии праздников является работа по разгрузке новогодних елок. Доход специалистов в этой области достаточно высок и составляет в среднем от 160 000 до 300 000 рублей. Она отметила, что также востребованы флористы, создающие новогодние композиции, мерчандайзеры и продавцы подарков к Новому году. Доход флористов и продавцов практически одинаковый и колеблется в пределах от 50 000 до 70 000 рублей, добавила Чукина.
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