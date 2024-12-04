Кабмин обсудит субсидирование льготных перелетов из удаленных населенных пунктов

Планируется обсудить выделение финансирования организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов от перевозок по специальному тарифу. «Финансирование направлено на обеспечение программы субсидирования авиаперелетов для льготников из удаленных и труднодоступных населенных пунктов», — отметили в пресс-службе кабмина.
На повестку вынесено и выделение средств на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам в агропромышленном комплексе. Этот проект распоряжения направлен на реализацию в 2024 году программы льготного кредитования агрокомплекса.
Еще одна тема, которую планирует рассмотреть кабмин на заседании, это выделение ассигнований на предоставление банкам недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции. Проект распоряжения направлен на исполнение Минпромторгом принятых обязательств по заключенным договорам на предоставление льготного финансирования на покупку импортной продукции.
Поддержка регионов
Несколько вопросов, которые намерено рассмотреть правительство, связаны с поддержкой российских субъектов. Так, будет обсуждаться распределение дополнительных субсидий на мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, систем жизнеобеспечения в сейсмических районах страны.
Также планируется вынести на повестку выделение ассигнований Камчатскому краю на софинансирование обязательств региона по стабилизации ситуации в электроэнергетике. Будет обсуждаться и выделение дополнительных средств Республике Адыгея, они пойдут на реконструкцию очистных сооружений Майкопа.
Кабмин намерен рассмотреть и несколько законопроектов. Один из них направлен на решение проблемы навязывания потребителю дополнительных услуг и товаров за отдельную плану. Еще один законопроект предлагает ввести понятия наземных и подземных гаражей. Он также призван уточнить порядок предоставления земельных участков, под которыми располагаются сооружения, собственникам этих подземных зданий.
Другой проект закона направлен на создание возможности устанавливать гибкие условия в части преимущественного права покупки доли общества с ограниченной ответственностью для его участников. Будет рассматриваться и законопроект, который позволит обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО, оперативность ее изменения в условиях меняющейся экономической конъюнктуры, а также индивидуализацию правового регулирования отношений, исходя из конкретных потребностей участников.