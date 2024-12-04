Кабмин обсудит субсидирование льготных перелетов из удаленных населенных пунктов

Кабмин намерен рассмотреть и несколько законопроектов. Один из них направлен на решение проблемы навязывания потребителю дополнительных услуг и товаров за отдельную плану. Еще один законопроект предлагает ввести понятия наземных и подземных гаражей. Он также призван уточнить порядок предоставления земельных участков, под которыми располагаются сооружения, собственникам этих подземных зданий.