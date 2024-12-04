Источник иссяк: что ожидает экономику Германии и ЕС

Ввод тарифов в размере 10% или даже 20% на весь импорт и 60% на импорт из Китая нанесут огромный ущерб Германии — это будет стоить немецкой экономике до 180 млрд евро до 2028 года — в ближайшие три года. Немецкий экспорт в США может упасть примерно на 15%. Кроме того, экспорт из ФРГ в Китай упадет на 10%, потому что поставки Китая в США значительно сократятся.