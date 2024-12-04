Источник иссяк: что ожидает экономику Германии и ЕС

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Победа Дональда Трампа на выборах в США знаменует начало самого сложного экономического момента в истории Германии, которая была источником роста ЕС и его создателем, — заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик.
«Помимо внутреннего структурного кризиса, Германия сейчас сталкивается с серьезными проблемами внешней торговли и политики безопасности, к которым мы не готовы», — отметил он. Рушатся основы экономического чуда Германии — свободная мировая торговля, автомобильная промышленность, дешевые энергоресурсы и НАТО.
По мнению Морица Шуларика, Трамп введет протекционистские тарифы в размере 10−20% для импорта из ЕС и ФРГ, и 60% для продукции из КНР. Это окажет дополнительное давление на экономику Германии и Европы: многие крупные европейские компании создали производства в Китае.
«Ситуация в немецкой экономике довольно тяжелая», — отметила к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Она напомнила, что в стране закрываются крупные промышленные предприятия из-за дорогой энергии, а часть их переносится в США и Китай, где дешевле рабочая сила и энергоресурсы.
Это привело к увольнениям десятков тысяч работников в Германии, включая сотрудников сталелитейного гиганта ThyssenKrupp, крупнейшего автопроизводителя в ЕС Volkswagen и его подразделений, мирового лидера в разработке корпоративных программ SAP, одного из крупнейшего в мире производителя бытовой и промышленной электротехнической продукции Bosch, финансового гиганта Deutsche Bank.
Наиболее ощутимым стало сокращение работников ключевой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 30 тыс. человек. По данным немецкой статистики, с 2022 года в ФРГ количество безработных выросло на 600 тыс. человек, до 2,9 млн, безработица превысила 6%.
«Все это говорит о продолжающейся и усиливающейся деиндустриализации немецкой экономики, которая, в свою очередь, негативно влияет на экономику всего Европейского Союза», — уточнила Екатерина Новикова.
По ее мнению, США стремятся привлечь в свою страну как можно больше технологий из Европы, а также квалифицированной рабочей силы ЕС, чтобы усилить свое присутствие в существующих европейских глобальных цепочках стоимости. Для этого США предоставляют налоговые льготы европейским предприятиям, которые переносят свое производство в США. И одновременно Вашингтон требует от компаний ЕС сокращать сотрудничество в КНР, рассказал научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Котов.
Например, глава голландской компании ASML, которая выпускает оборудование для производства чипов, заявила, что США оказывают давление на своих союзников, чтобы те ужесточили ограничения на экспорт в Китай. Таким образом, США пытаются усилить свои позиции по сравнению с Китаем в борьбе за экономическое и геополитическое лидерство в мире.
«Для Германии эта ситуация может привести к еще более тяжелым последствиям для немецкой и всей европейской экономики в целом», — отметила Екатерина Новикова.
Повышенные пошлины на немецкую и европейскую продукцию напрямую повлияют на европейский экспорт, также считает профессор директор по исследованиям торговой политики Кильского института Джулиан Хинц. Поэтому, скорее всего, ЕС, а не только ФРГ, столкнется с замедлением темпов экономического роста, — прогнозирует Александр Котов.
Что будет с ФРГ
Введение новых тарифов на поставки продукции из ФРГ в США, по мнению Александра Котова, сильно повлияет на немецкую экономику. Германия с оборотом 236,4 млрд евро остается четвертым крупнейшим торговым партнером США после Мексики, Канады, Китая.
«Повышение пошлин будет иметь серьезные последствия, в частности, для немецкой автомобильной промышленности», — предупредил он. Немецкие автопроизводители, такие как BMW, Volkswagen и Audi, которые имеют крупные заводы в Мексике, будут непосредственно затронуты.
Ввод тарифов в размере 10% или даже 20% на весь импорт и 60% на импорт из Китая нанесут огромный ущерб Германии — это будет стоить немецкой экономике до 180 млрд евро до 2028 года — в ближайшие три года. Немецкий экспорт в США может упасть примерно на 15%. Кроме того, экспорт из ФРГ в Китай упадет на 10%, потому что поставки Китая в США значительно сократятся.
«В первой половине 2024 года самым важным торговым партнером для Берлина был как раз Вашингтон. В итоге ФРГ может получить ситуацию, когда в дополнение к внутреннему структурному кризису присоединится кризис во внешнеэкономических отношениях», — полагает Александр Котов.
По его оценке, тарифы США не только сделают немецкие товары более дорогими в США, но и, вероятно, приведут к ответным повышенным тарифам со стороны ЕС для продукции из США.
Это еще больше сократит германскую внешнюю торговлю и ставит в невыгодное положение многие европейские компании. Кризис в Германии уже наступил, а при новой торговой войне с США немецкая экономика не выдержит эту нагрузку, прогнозирует Хаджимурад Белхароев.
Промышленность ФРГ впервые пережила резкий спад в 2022 году — в апреле на 3,7% после отказа от дешевых энергоресурсов из России — нефти, газа, топлива и угля. Спад продолжается и стал самым большим с момента создания ФРГ в 1945 году. Согласно прогнозам правительства Германии, в 2024 году ВВП страны сократится на 0,2 процента. Это будет второй год рецессии подряд.
В итоге экономика ФРГ, крупнейшая в ЕС, которая ранее была основной для европейского объединения и драйвером его роста, стала тормозом, следует из заявления Еврокомиссии. По ее оценке, еврозона также на пороге рецессии — рост ВВП еврозоны в 2024 году оценивается в 0,3%. Немцы перестали доверять канцлеру Олафу Шольцу, и в стране растут ожидания его досрочного ухода с поста.
ЕС без будущего
По мнению Хаджимурада Белхароева, производство автомобилей, оборудования, минеральных удобрений, полноценное функционирование предприятий нефтехимии и металлургии, без ресурсов из России в европейских странах невозможно, так как при приобретении ресурсов из иных стран, выпускаемая продукция становится существенно дороже в ценовом сегменте, и теряет свои основные конкурентные преимущества.
Поскольку Германия остается донором для 18 стран ЕС, то под вопросами окажутся все социальные обязательства перед жителями Еврозоны, полагает Хаджимурад Белхароев. «Поэтому, допускаю возможность самораспада этой конструкции, так как без политической самостоятельности, у такого рода конструкций — нет прочности», — отметил экономист.
Он напомнил, что европейские страны объединялись с целью получения дополнительных материальных благ за счет консолидации, а их не хватает и становится все меньше. Принятые социальные и политические обязательства, декларирующие европейскую солидарность, разрушают промышленную базу и внутренний рынок. «Благосостояние граждан стремительно падает, поэтому в нынешней политической и экономической ситуации в мире, перспективы у ЕС отсутствуют», — полагает Хаджимурад Белхароев.
По его мнению, полноценное экономическое развитие Германии и стран ЕС, невозможно без сотрудничества с Россией, их благосостояние обеспечивалось российскими ресурсами. «Пока еще у еврозоны есть время одуматься, процесс рецессии в настоящее время только начался, разрушительные социально-политические осложнения впереди, но они не заставят себя ждать и в скором будущем проявятся», — прогнозирует экономист.
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