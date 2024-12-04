Индекс PMI в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 53,2 пункта

«Индекс деловой активности в ноябре составил 53,2 по сравнению с 51,6 в октябре, что свидетельствует об ускорении темпов роста производительности, которое происходит второй месяц подряд, причем в целом подъем оказался значительным и самым резким с января», — говорится в сообщении.