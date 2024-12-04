Импульс к росту угас

МГКЛ (MGKL 2,125 ₽, +2,73%) завершила сделки по приобретению 26 объектов (ломбардов и комиссионных магазинов) в Москве и Московской области за 750 млн руб. Приобретенные отделения будут предоставлять услуги ресейла под брендом «Ресейл Маркет» и выдавать займы под залог ювелирных изделий, меха и техники под брендом «Мосгорломбард». В результате доля МГКЛ на ломбардном рынке Москвы и Московской области увеличилась с 11% до 14%. Кроме того, группа расширила свою розничную сеть на 24% до 135 отделений. В 2024 году МГКЛ показывает впечатляющие темпы роста бизнеса, и M&A сделки позволят компании усилить свое положение на рынке. Вместе с ростом бизнеса есть основания рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2024 года, которые могут составить порядка 0,22 ₽ на акцию, по нашим оценкам. Текущая дивидендная доходность составляет около 10,4%.