FT: возвращение Трампа в Белый дом может усугубить экономические проблемы ФРГ

Эксперты Бундесбанка ранее скорректировали в сторону понижения прогноз роста ВВП ФРГ на текущий и следующий годы. Они полагают, что в 2024 году ВВП страны вырастет на 0,3%, а в 2025 году — на 1,1%. Что касается темпов инфляции, то они, по мнению специалистов, продолжают снижаться. В соответствии с прогнозом финансового института, уровень инфляции составит 2,8% в этом году и 2,7% в 2025 году.