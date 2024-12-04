FT: возвращение Трампа в Белый дом может усугубить экономические проблемы ФРГ

По его словам, 2025-й, вероятно, станет «еще одним годом слабого роста» для немецкой экономики, доминирующий производственный сектор которой находился под давлением высоких цен на энергоносители и снижающейся конкурентоспособности. Рост будет, как сказал глава банка, по всей видимости, еще слабее, если Трамп введет всеобъемлющие пошлины в обещанном им масштабе.
«Если вы добавите фактор значительного повышения пошлин к текущим прогнозам, экономика может в целом стагнировать еще дольше», — заявил собеседник FT, добавив, что это окажет воздействие и на рынок труда.
Эксперты Бундесбанка ранее скорректировали в сторону понижения прогноз роста ВВП ФРГ на текущий и следующий годы. Они полагают, что в 2024 году ВВП страны вырастет на 0,3%, а в 2025 году — на 1,1%. Что касается темпов инфляции, то они, по мнению специалистов, продолжают снижаться. В соответствии с прогнозом финансового института, уровень инфляции составит 2,8% в этом году и 2,7% в 2025 году.
Республиканец Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис, которая с января 2021 года является вице-президентом США. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.