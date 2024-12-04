Эксперты: деньги с депозитов при снижении ставок не взвинтят цены на жилье

Кроме того, снижение ключевой ставки вряд ли будет резким, добавил Репченко. По прогнозу ЦБ, в следующем году она будет на уровне 17−20%, в 2026-м — 12−13% и только в 2027-м опустится до 7,5−8,5%. То есть рынок ипотеки оживет не раньше 2027 года, отметил он.