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Экономист рассказал, какой будет пенсия без стажа работы

Россияне, у которых нет страхового стажа, будут получать социальную пенсию по старости, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

По его словам, возраст назначения такой выплаты будет выше — 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. При этом размер социальной пенсии ниже, 7689,83 рубля на данный момент.

«Различий в сумме назначаемой социальной пенсии женщинам и мужчинам нет. Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты “в конверте”, чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше», — пояснил экономист.

Балынин добавил, что социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%, до 15,456 тысячи рублей. Кроме того, если сумма не достигнет прожиточного минимума в регионе, пенсионеру назначат дополнительные выплаты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».