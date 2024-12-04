Экономист рассказал, какой будет пенсия без стажа работы

«Различий в сумме назначаемой социальной пенсии женщинам и мужчинам нет. Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты “в конверте”, чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше», — пояснил экономист.