Экономист рассказал, какой будет пенсия без стажа работы

По его словам, возраст назначения такой выплаты будет выше — 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. При этом размер социальной пенсии ниже, 7689,83 рубля на данный момент.
«Различий в сумме назначаемой социальной пенсии женщинам и мужчинам нет. Данные условия назначения социальной пенсии подтверждают тот факт, что нужно всегда отказываться от получения зарплаты “в конверте”, чтобы была возможность выйти на пенсию пораньше, а ее размер был повыше», — пояснил экономист.
Балынин добавил, что социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%, до 15,456 тысячи рублей. Кроме того, если сумма не достигнет прожиточного минимума в регионе, пенсионеру назначат дополнительные выплаты.
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