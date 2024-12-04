Экономист назвал справедливую ставку по ипотеке в 2025 году

«Справедливая ставка по ипотеке, на мой взгляд, рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 2−3 процентных пункта. Опираясь на прогноз Банка России по ключевой ставке на 2025 год, справедливая ставка по ипотеке составит 19−23%», — сказал он.
По мнению экономиста, при первоначальном взносе менее 20% справедливая ставка должна быть выше на 1−3 п.п., то есть 20−26%. А для зарплатных клиентов ставка должна быть равна ключевой, увеличенной на 1−1,5%, а именно 18−21,5%.
У банков объективно меньшая потребность закладывать дополнительную плату за риск в высокую ставку по ипотеке, с учетом залога в виде квартиры, подчеркнул Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».