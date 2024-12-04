«Черная пятница» пострадала от растяжения. Увеличение периода скидок снизило активность покупателей

В «Чек Индексе» подсчитали, что средний чек при покупке fashion-товаров в «Черную пятницу» в этом году составил 3,9 тыс. руб., сократившись на 4% год к году. В качестве категории, показавшей прирост спроса, аналитики выделяют мебель и товары для дома. Количество покупок в дни распродажи здесь выросло на 2% год к году, а средний чек — на 10%, до 18,1 тыс. руб. «Черная пятница» утратила взрывной эффект для fashion-рынка, ажиотажа прошлых лет сейчас нет, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт считает, что на акцию целенаправленно ориентируются только 10% покупателей, а больше 50% в принципе не придают ей значения.