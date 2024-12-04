«Черная пятница» пострадала от растяжения. Увеличение периода скидок снизило активность покупателей

Число покупок в 50 наиболее популярных категориях непродовольственных товаров в выходные дни, приуроченные к «Черной пятнице» (период с 29 ноября по 1 декабря), снизилось на 6% к прошлому году, когда акция выпадала на
Согласно Focus Technologies, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России на выходных, приуроченных к «Черной пятнице», сократился на 4% год к году: в частности, в Санкт-Петербурге снижение составило 6%, в Москве — 1%.
Рост трафика в период акции уже нескольких лет становится все менее выраженным, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
В «Такскоме» (оператор фискальных данных) пояснили «Ъ», что с 29 ноября по 1 декабря партнерами компании было продано 79,9 тыс. единиц техники и электроники. Это на 11,3% меньше, чем в прошлогоднюю «Черную пятницу». При этом средняя стоимость товара в категории год к году выросла на 25,4%, до 11,4 тыс. руб.
Руководитель розничного маркетинга «Ситилинк» Елена Конторина говорит, что выручка ритейлера в «Черную пятницу» выросла на 22% к прошлому году. Она замечает, что рынок в этом году вел себя не так однозначно, но распродажи внесли свой вклад в бизнес. В «М. Видео-Эльдорадо» пояснили, что приуроченная к «Черной пятнице» акция оказала позитивное влияние на продажи. Гендиректор «Всёсмарт» Александр Буйневич отмечает рост среднего чека в сети в период акции на 30% год к году. Покупатели делали выбор в пользу более дорогих продуктов, добавляет он.
45,01 триллиона рублей составил оборот розничной торговли в январе—октябре, по данным Росстата.
В «Чек Индексе» подсчитали, что средний чек при покупке fashion-товаров в «Черную пятницу» в этом году составил 3,9 тыс. руб., сократившись на 4% год к году. В качестве категории, показавшей прирост спроса, аналитики выделяют мебель и товары для дома. Количество покупок в дни распродажи здесь выросло на 2% год к году, а средний чек — на 10%, до 18,1 тыс. руб. «Черная пятница» утратила взрывной эффект для fashion-рынка, ажиотажа прошлых лет сейчас нет, считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Эксперт считает, что на акцию целенаправленно ориентируются только 10% покупателей, а больше 50% в принципе не придают ей значения.
На длительность скидок как фактор снижения активности указывают и в «Чек Индексе», отмечая, что тематические акции нередко стартуют еще в конце октября. Поэтому потребители не видят смысла дожидаться конца месяца. Если сравнивать, например, число продаж непродовольственных товаров за
Длительный период проведения распродаж предпочитают маркетплейсы.
Это сглаживает пики спроса и помогает увеличить частоту заказов, поясняют в Ozon. В Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ) говорят, что это позволяет не перегружать логистические службы и выдерживать сроки доставки. Но покупатели избалованы длинными ноябрьскими распродажами, считает гендиректор Finn Flare Ксения Рясова. В этом году акции к Дню холостяка (11 ноября), по ее мнению, оказались даже более успешными. В среднем ритейлеры одежды и обуви, по словам Лебсак-Клейманс, отметили на «Черную пятницу» рост продаж в пределах 20−25% к обычным пятницам и выходным ноября, основной приток пришелся на маркетплейсы.
Лебсак-Клейманс замечает, что «Черная пятница» долгое время была для ритейлеров одежды и обуви «волшебной палочкой», помогая распродавать остатки. Но сейчас они в течение года доступны онлайн, констатирует она. В АКИТ считают, что в сегменте онлайн-торговли объем продаж во время ноябрьских акций растет на 20−30%.