Банк России продлил послабления для страховщиков до конца 2025 года

Кроме того, страховщикам предоставлено право ограничивать раскрытие данных в бухгалтерских отчетах, избегая предоставления информации, которая может повлечь за собой санкционные риски. Они также могут не публиковать актуарные заключения и отчеты о проверках, если в них содержатся данные, подверженные риску санкций. Под защиту от раскрытия попадает и информация о передаче страхового портфеля в определенных обстоятельствах.