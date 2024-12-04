Банк России продлил послабления для страховщиков до конца 2025 года

Банк России объявил о продлении сроков действия ряда временных мер для страховых компаний до 31 декабря 2025 года. Эти меры направлены на защиту страховых организаций от риска санкций. В частности, им разрешается не публиковать определенную информацию, которая может быть уязвима к санкционному давлению.
Это касается данных о руководстве страховых фирм, структуре акционеров и участниках специализированных депозитариев, а также информации, связанной с реорганизацией и членами обществ взаимного страхования.
Кроме того, страховщикам предоставлено право ограничивать раскрытие данных в бухгалтерских отчетах, избегая предоставления информации, которая может повлечь за собой санкционные риски. Они также могут не публиковать актуарные заключения и отчеты о проверках, если в них содержатся данные, подверженные риску санкций. Под защиту от раскрытия попадает и информация о передаче страхового портфеля в определенных обстоятельствах.
В числе других временных мер предусмотрена возможность не указывать данные из реестров страховых агентов и брокеров. Также временно сняты обязательства по передаче определенных рисков в перестрахование для участников страховых групп с взаимной долей участия не менее 25%. При оценке прав распоряжения акциями будут учитываться офшорные зоны, утвержденные Советом директоров Банка России, что позволяет более гибко реагировать на изменения на финансовом рынке.
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