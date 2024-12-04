Аналитик подсчитал справедливую сумму расходов россиян «на себя»

«Справедливая сумма расходов на личные нужды в 2025 году зависит от уровня доходов, но в среднем можно ориентироваться на 15−20% от ежемесячного бюджета. В среднем мужчины тратят больше на технику, хобби, транспорт и развлечения. В зависимости от дохода, справедливой суммой может быть от 15 до 25 тыс. рублей в месяц», — пояснил он.
По словам эксперта, у мужчин график расходов в бюджете смотрится ровно, без импульсных рывков вверх. При этом, отметил Калманович, женщинам в запасе в идеале нужно иметь сумму, в два раза выше запланированных расходов.
Специалист рекомендовал сохранять взвешенный подход — откладывать небольшую сумму на неожиданные траты, не акцентируя внимание на долгосрочных накоплениях в условиях экономической неустойчивости.
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