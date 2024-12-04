Аналитик подсчитал справедливую сумму расходов россиян «на себя»

«Справедливая сумма расходов на личные нужды в 2025 году зависит от уровня доходов, но в среднем можно ориентироваться на 15−20% от ежемесячного бюджета. В среднем мужчины тратят больше на технику, хобби, транспорт и развлечения. В зависимости от дохода, справедливой суммой может быть от 15 до 25 тыс. рублей в месяц», — пояснил он.