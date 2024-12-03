«ЮKassa»: спрос на товары в «черную пятницу» вырос год к году на 20%

Исследование показало, что наибольшей популярностью пользовались товары для спорта и туризма. Оборот таких магазинов 29 ноября увеличился на 73% год к году, число оплат — на 50%, а средний чек — на 15%, до 11 659 рублей. Оборот онлайн-магазинов БАДов и спортивного питания вырос на 48%, число оплат — на 4%, а средний чек — на 25%, до 8 655 рублей. Также среди лидеров спроса оказалась бытовая электроника. Оборот магазинов этой категории стал на 52% больше, чем год назад, число оплат выросло на 16%, а средний чек — на 31%, до 30 658 рублей.