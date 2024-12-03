«ЮKassa»: спрос на товары в «черную пятницу» вырос год к году на 20%

Так, по данным исследования, с 29 ноября по 1 декабря 2024 года общий оборот онлайн-магазинов вырос на 20% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оплат стало на 5% больше, а средний чек увеличился на 15%, до 1 754 рублей. Относительно обычных дней (25−27 ноября) оборот интернет-площадок в период распродажи вырос на 5%, число оплат не изменилось, а средний чек вырос на 3%.
Исследование показало, что наибольшей популярностью пользовались товары для спорта и туризма. Оборот таких магазинов 29 ноября увеличился на 73% год к году, число оплат — на 50%, а средний чек — на 15%, до 11 659 рублей. Оборот онлайн-магазинов БАДов и спортивного питания вырос на 48%, число оплат — на 4%, а средний чек — на 25%, до 8 655 рублей. Также среди лидеров спроса оказалась бытовая электроника. Оборот магазинов этой категории стал на 52% больше, чем год назад, число оплат выросло на 16%, а средний чек — на 31%, до 30 658 рублей.
По сравнению с обычными днями (25−27 ноября 2024 года) в период распродажи заметно вырос спрос в магазинах одежды, их оборот увеличился на 21%, а число платежей — на 31%. При этом средний чек снизился на 8%, до 11 217 рублей, что характерно для этого сегмента во время скидок. Вырос также оборот платежей за одежду для спорта и активного отдыха — на 42%. Число оплат увеличилось на 20%, а средний чек — на 18%, до 13 636 рублей.
Вырос также оборот платежей за бытовую технику — на 20% по сравнению с
Другие данные
Помимо этого, в исследовании отмечается, что с 29 ноября по 1 декабря оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 36% по сравнению с прошлогодней распродажей. Оплат стало на 15% больше, а средний чек увеличился на 18%, до 3 079 рублей. По сравнению с обычными днями ноября оборот парикмахерских и салонов красоты вырос на 26%, число оплат — на 12%, средний чек — на 13%.
Оборот кафе и ресторанов вырос в годовом выражении на 94%, оплат стало на 56% больше, а средний чек увеличился на 24%, до 3 132 рублей. По сравнению с обычными днями ноября оборот в этой категории вырос на 18%, оплат стало на 23% больше, а средний чек снизился на 4%, что может быть обусловлено акционными предложениями.
Непосредственно в «черную пятницу», 29 ноября, оборот кафе и ресторанов вырос на 95%, число оплат — на 55%, а средний чек — на 26%, до 3 254 рублей. Увеличился также оборот медицинских лабораторий — на 57%. Число оплат выросло на 48%, а средний чек — на 6%, до 3 108 рублей.
«Мы видим изменения в поведении потребителей в период распродаж. Все выше запрос на услуги, которые помогают получить приятные эмоции или новый опыт. Это говорит о том, что распродажи из чисто товарной истории превращаются в более комплексное событие, охватывающее различные сферы потребления», — отметил коммерческий директор ЮMoney Дмитрий Кармишин, слова которого приведены в исследовании.