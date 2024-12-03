Wildberries и X5 Group запустили в Москве быструю доставку еды

Vprok.ru уже начал самостоятельно собирать и доставлять заказы, сообщил представитель сервиса. Минимальная сумма заказа — 4500 рублей, среднее время доставки — около четырех часов, зависит от местоположения покупателя и загруженности курьеров.
На данный момент услуга тестируется и доступна в некоторых районах Москвы. Представители Wildberries заявили, что в будущем планируется постепенное расширение географического охвата, а к проекту присоединятся и другие ритейлеры.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал выбор партнера для Wildberries удачным. Новый формат позволит улучшить монетизацию категории продуктов питания, поскольку текущие продажи на платформе растут не так быстро, как могли бы с поддержкой курьерской доставки.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».