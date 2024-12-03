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Wildberries и X5 Group запустили в Москве быструю доставку еды

Как сообщили «Ведомостям» представители Wildberries и X5 Group, на торговой площадке появилась опция быстрой доставки продуктов питания из онлайн-гипермаркет Vprok.ru.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Vprok.ru уже начал самостоятельно собирать и доставлять заказы, сообщил представитель сервиса. Минимальная сумма заказа — 4500 рублей, среднее время доставки — около четырех часов, зависит от местоположения покупателя и загруженности курьеров.

На данный момент услуга тестируется и доступна в некоторых районах Москвы. Представители Wildberries заявили, что в будущем планируется постепенное расширение географического охвата, а к проекту присоединятся и другие ритейлеры.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров назвал выбор партнера для Wildberries удачным. Новый формат позволит улучшить монетизацию категории продуктов питания, поскольку текущие продажи на платформе растут не так быстро, как могли бы с поддержкой курьерской доставки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».