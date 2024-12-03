Взносов авиакомпаний перестало хватать на покрытие ущерба

Ситуация с поиском запчастей на SSJ 100, по словам представителя НТЦ и собеседников «Ъ» в авиаотрасли, осложняется отсутствием вторичного рынка. Иностранные запчасти (шасси, элементы мотогондол, детали двигателя SaM-146) доступны только из запасов производителя, уточнили «Ъ» в НТЦ: «Их становится все меньше, а цены растут». Источник в одной из авиакомпаний говорит о том, что сроки ремонтов двигателей сегодня могут достигать полутора лет из-за большой очереди. Близкий к Объединенной двигателестроительной корпорации источник «Ъ» уточнил, что ремонт горячей части двигателя SaM-146 в РФ не производится. Те ремонты, которые выполняются в стране, по его данным, длятся от трех недель до трех месяцев: «Пролонгация может быть вызвана только задержкой оплат работ заказчиками».