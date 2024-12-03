ВТБ увеличит темпы открытия новых филиалов в 2025 году

По оценкам Пьянова, в предстоящем году прибыль банковского сектора снизится по сравнению с 2024-м. «Я допускаю необходимость традиционных решений, находящихся в инструментарии Банка России (ЦБ), по замедлению признания резервов, по крайней мере, в регуляторике. Я ожидаю какие-то программы государственной поддержки», — уточнил он.