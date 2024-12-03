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ВТБ увеличит темпы открытия новых филиалов в 2025 году

ВТБ (MOEX: VTBR) в 2025 году планирует увеличить темпы открытия точек присутствия, сообщил в интервью Интерфаксу первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума «Россия зовет!». По его словам, ВТБ планирует открыть почти 600 филиалов.

Источник: Роман Демьяненко/ТАСС

По оценкам Пьянова, в предстоящем году прибыль банковского сектора снизится по сравнению с 2024-м. «Я допускаю необходимость традиционных решений, находящихся в инструментарии Банка России (ЦБ), по замедлению признания резервов, по крайней мере, в регуляторике. Я ожидаю какие-то программы государственной поддержки», — уточнил он.

ВТБ не планирует пересматривать стратегию на 2025 год. В банке ожидают повышения ключевой ставки до 23%. В предыдущий раз ЦБ повышал ее 25 октября — с 19% до 21% годовых. Следующее заседание его совета директоров состоится 20 декабря.