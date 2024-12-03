ВТБ прогнозирует рост добычи нефти в РФ в 2025 году до 470 млн тонн

ВТБ ожидает, что страны ОПЕК+ останутся балансирующими поставщиками на рынке нефти в ближайшие годы. «Для России это означает, что добыча в 2025 году может вырасти на 1% и составить 470 млн тонн исходя из квоты в 9,2 млн баррелей в день без учета газового конденсата. Если учитывать и его, то можно ожидать добычу на уровне 10,3 млн б/д, что на 8% ниже пика 2019 года», — отмечается в прогнозе.