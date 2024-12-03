ВТБ ожидает роста потребления газа в мире на 10% к 2030 году

По прогнозу ВТБ, потребление газа в Китае в 2030 году вырастет по сравнению с 2023 годом на треть — до 521 млрд куб. м, в Индии — на 52%, до 97 млрд куб. м. В Европе потребление газа упадет на 12,5% — до 407 млрд куб. м, при этом спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.