ВТБ ожидает роста потребления газа в мире на 10% к 2030 году

«Основное увеличение спроса будет происходить за счет Азии, особенно — Индии и Китая. В Европе потребление газа продолжит падать и в 2030 году будет на 22% ниже, чем в КНР. Спрос на нефть в развитых странах останется стабильным», — говорится в прогнозе.
При этом сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводы занимают примерно равную долю в объемах трансграничной торговли, однако СПГ играет более важную роль для межрегиональной балансировки спроса и предложения, считают аналитики.
По прогнозу ВТБ, потребление газа в Китае в 2030 году вырастет по сравнению с 2023 годом на треть — до 521 млрд куб. м, в Индии — на 52%, до 97 млрд куб. м. В Европе потребление газа упадет на 12,5% — до 407 млрд куб. м, при этом спрос будет снижаться во всех сегментах, включая промышленность и энергетический сектор.
Спрос на нефть и цены
Аналитики ВТБ считают, что в 2025 году мировое потребление нефти может вырасти на 1% и составить 104 млн баррелей в сутки (б/с), а к 2030 году прогнозируют рост спроса на 4%, до 108 млн б/с, за счет увеличения потребления в Азии, особенно в Китае (+6%, до 17,5 млн б/с) и Индии (+24%, до 6,95 млн б/с). Суммарное потребление нефти в развитых странах (Япония, ЕС, США) останется стабильным.
В 2025—2030 годах ВТБ ожидает цену нефти Brent в диапазоне $70−80 за баррель. К росту цен может привести ужесточение санкций США против Ирана и Венесуэлы, что сократит предложение нефти на мировом рынке примерно на 1 млн б/с, говорится в прогнозе.