ВТБ на финишной прямой интеграции розничных клиентов «Открытия»

Активная интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ началась в конце мая этого года с запуском сервиса онлайн-перехода, которым воспользовались почти 2 млн человек. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты для этого не потребовалось. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» остались без изменений. Вкладчики могли оформить депозит или накопительный счет в ВТБ повышенными ставками. Всего в рамках онлайн-перехода клиентам банка «Открытие» были доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ.