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ВТБ на финишной прямой интеграции розничных клиентов «Открытия»

До конца декабря клиентами объединенного банка станут около 2,5 млн розничных клиентов «Открытия». Об этом в преддверии 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

В ходе двухлетней интеграции банки полностью объединили портфель кредитов физлиц «Открытия» (770 млрд рублей) и портфель сбережений (более 940 млрд рублей). 80% клиентов в этом году воспользовались сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ «в один клик».

«Сегодня мы на финишной прямой крупнейшей интеграции в истории отечественного банковского рынка. Миллионы клиентов “Открытия” уже присоединились к команде ВТБ, ощутив все преимущества обслуживания в едином банке: рекордные проценты по депозитам, кешбэк рублями, преимущества семейного банка, наши партнерские цифровые сервисы. Сделаем все, чтобы они остались с ВТБ надолго», — отметил Георгий Горшков.

Активная интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ началась в конце мая этого года с запуском сервиса онлайн-перехода, которым воспользовались почти 2 млн человек. Перевыпускать дебетовые и зарплатные карты для этого не потребовалось. Все условия текущих договоров по кредитным продуктам, включая процентные ставки, для клиентов «Открытия» остались без изменений. Вкладчики могли оформить депозит или накопительный счет в ВТБ повышенными ставками. Всего в рамках онлайн-перехода клиентам банка «Открытие» были доступны до пяти дополнительных предложений от ВТБ.