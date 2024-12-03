В ВТБ предсказали пятикратный рост рынка электронной коммерции к 2030 году

«Объем рынка электронной коммерции к 2030 года увеличится в пять раз до 35 трлн рублей. Доля сегмента в общем обороте розничной торговли составит 40% против текущих 15%», — приводит пресс-служба ВТБ данные аналитиков.
Эксперты ВТБ видят тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как с точки зрения доли, так и качества сервисов. «Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность», — считают аналитики банка.
При этом в среднесрочной перспективе участники рынка будут фокусироваться на импортозамещении и развитии локальных российских брендов; развитии собственных торговых марок; внедрении собственных платежных решений, включая электронные кошельки и прочие банковские или квазибанковские продукты.
«Электронная коммерция получила сильный импульс к развитию в связи с пандемией COVID-19 и выросшей необходимостью в работе и потреблении из дома. Крупнейшие экосистемы и маркетплейсы страны стимулируют популярность услуги инвестициями в инфраструктуру сборки и доставки товаров, а также промоактивностью для продвижения продавцов, представленных на площадке», — заключили эксперты ВТБ.