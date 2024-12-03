В ВТБ предсказали пятикратный рост рынка электронной коммерции к 2030 году

Эксперты ВТБ видят тренд на дальнейшее развитие электронной коммерции как с точки зрения доли, так и качества сервисов. «Например, требования к скорости доставки становятся все более жесткими. При этом омниканальность и улучшение клиентского опыта во всех каналах продаж сохраняют свою актуальность», — считают аналитики банка.