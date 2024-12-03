В Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов

Малахатько рассказала, что в 2024 году в России первые магазины открыли 22 международных бренда — немногим меньше, чем в 2023 году (24 бренда). Около 59% новых игроков — азиатские бренды, 23% — европейские, представлены такими странами, как Италия, Франция и Германия (в 2023 году — 17%). Открытия новых зарубежных брендов в основном происходят в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. При этом покинули российский рынок в 2024 году четыре иностранных бренда.