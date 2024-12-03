В России резко вырос спрос на юристов

Самый высокий спрос на юристов зафиксирован в Москве — 31% вакансий от общего числа предложений работы по стране, а также в Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае и Московской области (по 4%). Интересно, что за год заметно вырос спрос на юристов в Мордовии (+85% вакансий год к году), Карелии (+73%) и Коми (+59%). Меньше всего юристы востребованы в республике Алтай, Адыгее, Северной Осетии — Алании и Магаданской области, где публикуется менее 1% вакансий.