В Китае прекращают прием платежей из банков РФ под новыми санкциями

До января, когда произойдет инаугурация нового президента США, никаких послаблений не будет, считает Алексей Порошин АО «Первая Группа». Однако, по его мнению, даже с приходом Трампа ситуация значительно не улучшится. Другого мнения придерживается основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, после того, как Трамп возглавит Белый дом, санкции могут быть ослаблены.