В Китае прекращают прием платежей из банков РФ под новыми санкциями

Информацию подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он рассказал, что уже видит первые такие кейсы. Например, принимать платежи из российских банков, которые попали в новый SDN-список США, отказывается Bank of China.
О таких историях также писали предприниматели в профильном чате для импортеров. Там делились, что, например, китайский Bank of Kunlun (его часто упоминали в постах про расчеты с РФ) начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.
До января, когда произойдет инаугурация нового президента США, никаких послаблений не будет, считает Алексей Порошин АО «Первая Группа». Однако, по его мнению, даже с приходом Трампа ситуация значительно не улучшится. Другого мнения придерживается основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, после того, как Трамп возглавит Белый дом, санкции могут быть ослаблены.