В Думе предложили лишать льгот на электроэнергию за занятие майнингом

Как отмечает депутат, в последние годы наблюдается резкий рост интереса к криптовалютам и майнингу, «который иногда осуществляется с использованием льгот на электроэнергию, предоставляемых государством для определенных категорий граждан». «Использование льгот на электроэнергию для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия», — подчеркивает депутат.