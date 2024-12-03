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В Думе предложили лишать льгот на электроэнергию за занятие майнингом

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких отметил, что использование льгот на электричество для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением лишать льготного тарифа на электроэнергию тех, кто занимается майнингом. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагается внести соответствующие изменения в действующее законодательство в части отмены льгот для лиц из числа льготных категорий, которые имеют право на применение льготного тарифа на электроэнергию или получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, занимающихся майнингом», — говорится в документе.

Как отмечает депутат, в последние годы наблюдается резкий рост интереса к криптовалютам и майнингу, «который иногда осуществляется с использованием льгот на электроэнергию, предоставляемых государством для определенных категорий граждан». «Использование льгот на электроэнергию для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия», — подчеркивает депутат.