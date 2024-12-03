В Думе предложили лишать льгот на электроэнергию за занятие майнингом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением лишать льготного тарифа на электроэнергию тех, кто занимается майнингом. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.
«Предлагается внести соответствующие изменения в действующее законодательство в части отмены льгот для лиц из числа льготных категорий, которые имеют право на применение льготного тарифа на электроэнергию или получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, занимающихся майнингом», — говорится в документе.
Как отмечает депутат, в последние годы наблюдается резкий рост интереса к криптовалютам и майнингу, «который иногда осуществляется с использованием льгот на электроэнергию, предоставляемых государством для определенных категорий граждан». «Использование льгот на электроэнергию для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия», — подчеркивает депутат.