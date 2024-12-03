Трамп намерен заблокировать сделку по продаже сталелитейной компании U. S. Steel

В декабре 2023 года Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel, сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года. Японская сторона готова оплатить долги компании в размере около $742 млн, а также сохранить ее бренд и производственные мощности в США. U. S. Steel, ранее принадлежавшая к числу крупнейших американских производителей, внесших значительный вклад в индустриализацию страны, переживает упадок в связи с сокращением спроса на сталь и использованием устаревших технологий.