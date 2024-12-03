Топ-менеджер ВТБ написал письмо Деду Морозу с пожеланиями по финрегулированию

«Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Как хорошо, что вы придете на нашу Елку и в этом году. Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового Года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями. Надеемся, они помогут всем нам в следующем году сделать жизнь лучше и стабильнее. Правда, ведомство Снегурочки считает, что мы своим активным корпоративным кредитованием осложнили ее задачу борьбы с инфляцией и чрезмерно израсходовали наш буфер капитала, поэтому не обидимся, если не все пожелания из списка будут исполнены», — говорится в письме.