Топ-менеджер ВТБ написал письмо Деду Морозу с пожеланиями по финрегулированию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов подготовил пять предложений по улучшению финансового регулирования. Свои идеи банкир оформил в колонке для РБК в виде письма Деду Морозу и Снегурочке «от мальчика Димы из синей группы детского сада».
«Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Как хорошо, что вы придете на нашу Елку и в этом году. Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового Года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями. Надеемся, они помогут всем нам в следующем году сделать жизнь лучше и стабильнее. Правда, ведомство Снегурочки считает, что мы своим активным корпоративным кредитованием осложнили ее задачу борьбы с инфляцией и чрезмерно израсходовали наш буфер капитала, поэтому не обидимся, если не все пожелания из списка будут исполнены», — говорится в письме.
Пять «заветных желаний»
Первое «пожелание» банкира — модифицировать бюджетное правило, защищающее не только от нефтяных, но и от внутренних рисков. Так, Пьянов предложил откладывать ненефтегазовые доходы, которые оказались сверхпрогнозов, чтобы потратить их, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета, или направлять на уменьшение плана заимствований ОФЗ. Также топ-менеджер ВТБ предлагает поддержать проект высокоскоростной железной дороги «Москва-Петербург» через субординированные кредиты из Фона национального благосостояния (ФНБ) уже в первом квартале 2025 года. «Все знают, что на проект ВСМ уже предусмотрены ресурсы из ФНБ. Выдайте витамин ФНБ в проект чуть пораньше, в первом квартале нового года, и не напрямую, а в виде суборда нескольким перспективным группам детей нашего детского сада. И мы через механизм кредитного мультипликатора поддержим больше качественных инвестиционных проектов нашей страны, не только ВСМ», — пишет Пьянов.
Третье «желание» банкира к Банку России, он просит «понятнее объяснить, каким путем мы будем двигаться к цели по инфляции 4% и в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии». Четвертое — активней проводить интервенции на валютном рынке в период повышенной волатильности курса. «Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает», — указывает Пьянов. Последнее пожелание «Димы Пьянова из синей группы банковского детского сада» — добавить ресурсов департаменту банковского регулирования Банка России. Топ-менеджер ВТБ ссылается на то, что сейчас в ЦБ «очень долгий time-to-market: на подготовку регуляторных документов, отражающих новые экономические реалии или новые концепции регулирования, уходит много времени». Банкир также указывает, что хотел бы видеть уже утвержденные регуляторные документы за год до продуктивного внедрения новых концепций регулирования.