Таможня перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники

ФТС с 12 ноября стала запрашивать лицензии у поставщиков кондиционеров, промышленных и бытовых холодильников и другого оборудования с фреоном R-410, рассказал «Ъ» гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников. Он пояснил, что с осени у поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью.
Блокировка коснулась всех стран, в том числе и стран СНГ, и всех видов климатического оборудования. По мнению экспертов, это может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд руб. Это грозит дефицитом электроники.
Подробности — в материале «Ъ» «Таможня дает тепло».